Ветер уронил два дерева и два дорожных знака в Томске

15 января 2024 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

В томскую оперативно-дежурную службу поступило 39 сообщений о последствиях сильного ветра.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, из-за непогоды упали два дерева, два дорожных знака и одна оконная рама. Кроме того, произошло шесть аварийных отключения электроэнергии — в пос. Кузовлево, пос. Нижний Склад и мкр. Степановка.

Сообщается, что к утру все отключения электроэнергии были восстановлены. Поврежденные дорожные знаки установят на места в ближайшее время, упавшие деревья уже убраны.

Сообщить о последствиях ветра или иных городских проблемах, требующих оперативного реагирования, в городскую оперативно-дежурную службу по телефону 005.

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