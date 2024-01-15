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Ветер уронил два дерева и два дорожных знака в Томске

Город, ЖКХ, Погода и природа, Стихия в Томске и области, Томские новости, ветер шторм ураган интересные новости Томска жесть Томска оперативное штормовое предуперждение Ветер уронил два дерева и два дорожных знака в Томске

В томскую оперативно-дежурную службу поступило 39 сообщений о последствиях сильного ветра.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, из-за непогоды упали два дерева, два дорожных знака и одна оконная рама. Кроме того, произошло шесть аварийных отключения электроэнергии — в пос. Кузовлево, пос. Нижний Склад и мкр. Степановка.

Сообщается, что к утру все отключения электроэнергии были восстановлены. Поврежденные дорожные знаки установят на места в ближайшее время, упавшие деревья уже убраны.

Сообщить о последствиях ветра или иных городских проблемах, требующих оперативного реагирования, в городскую оперативно-дежурную службу по телефону 005.

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