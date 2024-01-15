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Томские ученые зарегистрировали базу данных и веб-приложение для коррекции нейтронной и фотонной лучевой терапии

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Ученые Томского политеха зарегистрировали базу данных радиобиологических параметров опухолей и нормальных тканей для терапии фотонным излучением, пучками быстрых нейтронов и нейтрон-захватной терапии. Регистрацию получило и программное обеспечение для пользования этой базой данных, сообщает пресс-служба вуза.

Разработки позволяют повысить эффективность терапии онкологических заболеваний за счет выбора более оптимального метода лечения с учетом индивидуальных характеристик пациента.

База данных радиобиологических параметров — совместная разработка ученых Томского политехнического университета и сотрудников отделения радиотерапии НИИ онкологии Томского НИМЦ. Она содержит опубликованные данные научных исследований для опухолей и нормальных тканей, проведенных в различных лабораториях и клинических центрах. База предназначена для расчета радиобиологических критериев на основе индивидуального дозиметрического плана лучевой терапии, таких как вероятность контроля над опухолью и вероятность осложнений в нормальных тканях.

«Для составления базы данных сотрудники нашего центра провели обширный анализ опубликованных исследований по определению радиобиологических параметров. Если данные для фотонной лучевой терапии собирались ранее, то данные для нейтронной терапии систематизированы впервые. В числе функциональных возможностей полученной базы данных: хранение научных и клинических данных, быстрый поиск требуемой информации, а также добавление, удаление и изменение хранимой информации. Кроме того, она может постоянно обновляться с появлением новых научных открытий и клинических результатов, предоставляя актуальную информацию для медицинского сообщества», — рассказывает директор Технологического референсного центра ионизирующего излучения в радиологии, лучевой терапии и ядерной медицине Евгения Сухих.

Также специалисты референс-центра разработали и зарегистрировали веб-приложение для работы с этой базой данных. Оно позволяет добавлять, редактировать и анализировать комплекс научных и клинических данных для опухолей и нормальных тканей. Кроме того, приложение может формировать отчеты по заданным параметрам и экспортировать данные.

В дальнейшем ученые планируют пополнить базу данных в направлении нейтронной терапии. Доработанная база данных также открывает возможность для модификации приложения.

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