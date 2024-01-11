Через две недели жителей Ленинского района Томска ожидает отключение воды

11 января 2024 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

В среду, 24 января, в Томске жителей ряда домов Ленинского района Томска ожидает отключение воды.

Как уточняют в пресс-службе «Томскводоканала», оно будет связано с капитальным ремонтом на сетях водоснабжения. Предполагается, что бригады компании выполнят работы по переврезке новых водопроводных линий диаметром 500 мм. по ул. Правобережной, что обеспечит надёжность и бесперебойность холодного водоснабжения для жителей района.

На время проведения работ — с 9.30 среды, 24 января, до 8.00 четверга, 25 января, без воды останутся жители домов, расположенных по адресам:

Невская ул, 10, 14;

Правобережная ул, 26, 30, 32, 33, 33/1, 34, 35, 36, 38;

Пугачева Емельяна пер, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10;

Черемошинский пер, 3, 4, 5, 6, 6а, 8а, 10, 10а, 11, 13, 15, 17, 19.

Жителей домов, попавших в зону отключения, просят держать краны в закрытом состоянии во время проведения работ, а также произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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