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Через две недели жителей Ленинского района Томска ожидает отключение воды

ЖКХ, Томские новости, отключение воды выключили когда дадут воду интересные новости Томска график подачи ремонта сетей Через две недели жителей Ленинского района Томска ожидает отключение воды

В среду, 24 января, в Томске жителей ряда домов Ленинского района Томска ожидает отключение воды.

Как уточняют в пресс-службе «Томскводоканала», оно будет связано с капитальным ремонтом на сетях водоснабжения. Предполагается, что бригады компании выполнят работы по переврезке новых водопроводных линий диаметром 500 мм. по ул. Правобережной, что обеспечит надёжность и бесперебойность холодного водоснабжения для жителей района.

На время проведения работ — с 9.30 среды, 24 января, до 8.00 четверга, 25 января, без воды останутся жители домов, расположенных по адресам:

Жителей домов, попавших в зону отключения, просят держать краны в закрытом состоянии во время проведения работ, а также произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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