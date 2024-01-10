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Завтра утром в Томске перекроют участок ул. Щорса

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Завтра утром, 11 января, в Томске на время проведения аварийных работ будет перекрыт участок ул. Щорса от ул. Усова до пер. Моторный, сообщает пресс-служба мэрии.

Перекрытие продлится с 9.00 до 17.00. В это время АО «Томск РТС» будет вести работы по аварийному восстановлению горячего водоснабжения. При этом движение транспорта осуществляется в соответствии с временными знаками, установленными на этом участке.

Томичей учитывать эту информацию при планировании передвижений по городу.

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