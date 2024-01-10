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В ремонтируемом «Доме науки им. Макушина» в Томске установили витражи

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В рамках капитального ремонта объекта культурного наследия федерального значения «Дом науки им. П.И. Макушина», где располагается томский театр куклы и актера «Скоморох», установили витражи.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, в прошлом году подрядчик выполнил ремонт фасада, замену покрытия кровли, демонтажные работы в помещениях. К концу года заменили окна и поставили витражи. В 2024 здесь планируют провести внутреннюю отделку помещений, ремонт инженерных сетей и установку нового сценического оборудования.

— Отмечу, что для восстановления объекта культурного наследия архитекторам проекта необходимо было изучить архивные материалы, поэтому крыше вернулся изначальный зеленый цвет. Так как во многих учреждениях культуры традиционно есть витражи, теперь в центре нашего здания появились пять витражей, в одном из которых изображен скоморох как отсылка к названию театра, — цитирует пресс-служба и. о. директора театра «Скоморох» Вячеслава Ананьева.

Напомним, работы в здании стартовали в мае 2023 года. Тогда театр временно переехал на три городских площадки, где продолжает показывать спектакли. Всего в прошлом году на ремонтные работы из федерального и областного бюджетов было выделено более 143 млн рублей, на 2024 год — более 254 млн рублей. Предполагается, что полная реставрация здания театра «Скоморох» завершится к концу этого года.

Фото: tomsk.gov.ru

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