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Томичей ждут метели и гололедица

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Завтра, 11 января, в Томске ожидается ухудшение погоды, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидромтцентра.

«По Томску ожидаются ожидаются снег, местами сильный, метели, ухудшение видимости, порывы ветра 25-27 м/с, на дорогах местами гололедица, снежные заносы», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза, томичам напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности.

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