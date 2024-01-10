Томичей ждут метели и гололедица

10 января 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Завтра, 11 января, в Томске ожидается ухудшение погоды, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидромтцентра.

«По Томску ожидаются ожидаются снег, местами сильный, метели, ухудшение видимости, порывы ветра 25-27 м/с, на дорогах местами гололедица, снежные заносы», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза, томичам напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности.

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