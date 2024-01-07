Как томские православные встретили Рождество

7 января 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Сегодня, 7 января, православные страны отмечают Рождество Христово. Накануне вечером в томских церквях прошли торжественные богослужения. Мы побывали на Божественной литургии в Богоявленском кафедральном соборе, который, как и многие другие томские храмы, был украшен к празднику. Внутри него расположились новогодние деревья, а снаружи — традиционный вертеп.

В нашем фоторепортаже смотрите, как томские православные встретили Рождество. Узнать, как томские католики отметили этот праздник, можно в нашем материале.

Фото: Серафима Кузина

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