18+
18+
РЕКЛАМА

Как томские православные встретили Рождество

Культура в Томске, Новый год ❄, Праздники, События, Томские новости, томск новости интере6сное рождество православные богоявленский собор Как томские православные встретили Рождество

Сегодня, 7 января, православные страны отмечают Рождество Христово. Накануне вечером в томских церквях прошли торжественные богослужения. Мы побывали на Божественной литургии в Богоявленском кафедральном соборе, который, как и многие другие томские храмы, был украшен к празднику. Внутри него расположились новогодние деревья, а снаружи — традиционный вертеп.

В нашем фоторепортаже смотрите, как томские православные встретили Рождество. Узнать, как томские католики отметили этот праздник, можно в нашем материале.

Фото: Серафима Кузина

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Как томские католики отмечают Рождество

25 декабря 2023
Томские новости

Новый год маленького Егора. Редакция ТО вспоминает детские новогодние праздники

31 декабря 2023
Томские новости

В Томской области увеличены выплаты заслуженным работникам культуры и опекунам

26 декабря 2023
Томские новости

Томичей приглашают на «Литературное гадание» с театральными актерами

5 января 2024
Томские новости

«Эксперт РА» подтвердило рейтинг Томской области и ее облигаций «ruВВВ-» с «позитивным» прогнозом

10 декабря 2023
Томские новости

В Томске восстанавливают пострадавшую от пожара кровлю дома на Витимской, 25

18 декабря 2023
Томские новости

Томским ученым удалось повысить уровень протеина и витаминов в червях и улитках

26 декабря 2023
Томские новости

Книга «Городское путешествие. Красноярск»: ГЭС, «почтовые ящики» и «стройки века»

22 декабря 2023