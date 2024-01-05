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Томичей приглашают на «Литературное гадание» с театральными актерами

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Во вторник, 16 января, в томской рюмочной «Спиритс» пройдет «Литературное гадание» с артистами томских театров, сообщают организаторы.

— Как человек, который любит гадать, любит книги и любит театр, я решила, что январь — самое время объединить эти интересы, — рассказывает организатор Мария Симонова. — В январские святки всегда было принято гадать. Один из простых и любопытных методов — гадание по книгам. От этого принципа я и оттолкнулась. Гости «Литературного гадания» выбирают цифру, а актеры читают фрагмент из произведения, который в этот вечер превращается в своеобразное предсказание.

Гости гаданий услышат отрывки из знаменитых текстов — от Пушкина и Уайльда до детских повестей — в прочтении заслуженного артиста РФ Евгения Казакова, актёров Екатерины Мельдер и Данилы Дейкуна.

Мероприятие пройдет в рюмочной «Спиритс» на ул. Розы Люксембург, 5/1. Стоимость билетов 600-700 рублей. Приобрести их можно, написав в whatsApp по телефону 89059910583 или личные сообщения группы «ВКонтакте».

Начало в 19.00.

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