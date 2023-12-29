18+
18+
РЕКЛАМА

В томском музее «Следственная тюрьма НКВД» открылось кафе

Еда, Томские новости, ресторан еда куда сходить интересные новости заведения В томском музее «Следственная тюрьма НКВД» открылось кафе

Кафе «Ресторация» от шефа и су-шефа ресторана «Нарым» Владислава Ли и Артёма Шерина открылось в томском мемориальном музее «Следственная тюрьма НКВД».

Как уточняют в учреждении, гостям заведения предложат авторские пироги и десерты, а также вкусный чай и кофе. Каждый столик в помещении оборудован розетками. Также в

В пространстве также располагается небольшая библиотека, где представлена литература по тематике музея. Кроме того, вскоре здесь также начнут продавать книги и музейные сувениры.

На стене кафе размещена серия работ томского художника Николая Исаева, посвящённая томским городским сюжетам.

Кафе находится в здании музея по пр. Ленина, 44. Оно принимает гостей со вторника по воскресенье с 10.00 до 18.00.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В Томске из-за аварии на водопроводных сетях частично перекрыли движение через Степановкий переезд

14 декабря 2023
Томские новости

Томичи выберут лучшую ледовую скульптуру на Ново-Соборной площади

21 декабря 2023
Томские новости

В Томске состоится премьера спектакля «Смех сквозь слёзы»

19 декабря 2023
Томские новости

Сотовая связь появилась еще в пяти селах Томской области

20 декабря 2023
Томские новости

В конце декабря в Томске откроется караоке-бар Level

6 декабря 2023
Томские новости

«Умножая таланты»: стартовал интеллектуальный турнир «Газпром нефти» для старшеклассников

4 декабря 2023
Томские новости

Медорганизации Томской области в новогодние праздники будут работать по специальному графику

27 декабря 2023
Томские новости

В Томске при поддержке «Газпромнефть-Востока» впервые открылась выставка из 120 акварельных картин художника из Каргаска Дмитрия Лаврова

6 декабря 2023
Томские новости

Фрагмент ракеты-носителя упадет на территории Томской области

12 декабря 2023