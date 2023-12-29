В томском музее «Следственная тюрьма НКВД» открылось кафе

Кафе «Ресторация» от шефа и су-шефа ресторана «Нарым» Владислава Ли и Артёма Шерина открылось в томском мемориальном музее «Следственная тюрьма НКВД».

Как уточняют в учреждении, гостям заведения предложат авторские пироги и десерты, а также вкусный чай и кофе. Каждый столик в помещении оборудован розетками. Также в

В пространстве также располагается небольшая библиотека, где представлена литература по тематике музея. Кроме того, вскоре здесь также начнут продавать книги и музейные сувениры.

На стене кафе размещена серия работ томского художника Николая Исаева, посвящённая томским городским сюжетам.

Кафе находится в здании музея по пр. Ленина, 44. Оно принимает гостей со вторника по воскресенье с 10.00 до 18.00.

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