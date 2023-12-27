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Медорганизации Томской области в новогодние праздники будут работать по специальному графику

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Медицинские организации Томской области будут работать по специальному графику с 30 декабря по 8 января, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Так, в период новогодних каникул жители региона смогут получить экстренную медицинскую помощь круглосуточно независимо от места проживания. График «скорой помощи» также останется ежедневным и круглосуточным. Вызов с городского телефона — 03, с мобильного — 103.

В круглосуточном режиме будут работать и травматологические пункты. Детям помощь окажут в больнице скорой медицинской помощи № 2 (ул. Олега Кошевого, 72, тел. 8 (38-22) 45-19-04). Взрослым — в горбольнице № 3 (ул. Нахимова, 3, тел. 8 (38-22) 41-98-49), в поликлинике № 10 (ул. Профсоюзная, 16, тел. 8 (38-22) 90-92-10 (доб. 1604), в медико-санитарной части № 2 (ул. Бела Куна, 3, тел. +7 906 959-73-72). С 3 января можно обращаться в травмпункт ЦСМ «Клиника больничная» (ул. Больничная, 11г, тел. 8 (38-22) 90-11-09).

Круглосуточная неотложная помощь по челюстно-лицевой хирургии и офтальмологии будет оказываться в Томской областной клинической больнице (ул. Ивана Черных, 96). Также круглосуточную помощь по офтальмологии можно будет получить в клинике СибГМУ (пр. Ленина, 4). Детям неотложную помощь при острой зубной боли 30 декабря до 15.00 будут оказывать в стоматологической поликлинике № 1, с 15.00 30 декабря по 8 января — в стоматологической поликлинике (ул. Набережная реки Ушайки, 6). Взрослым при острой зубной боли также необходимо обращаться в стоматологическую поликлинику.

Неотложную медицинскую помощь в поликлиниках ежедневно будут оказывать дежурные врачи: терапевты и педиатры. График работы врачей — на официальных сайтах медорганизаций.

С графиком работы дежурных хирургических кабинетов можно ознакомиться здесь.

В круглосуточном режиме будет работать горячая линия департамента здравоохранения Томской области. По телефонам 8(3822) 516-616, 8-800-350-8850 и короткому номеру 122 (3) можно узнать, какой из стационаров Томска дежурит по «скорой», чтобы самостоятельно обратиться в приемный покой, уточнить график работы медицинских и аптечных организаций, задать иные вопросы, касающиеся здравоохранения региона.

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