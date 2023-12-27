Томичам рассказали, как выбрать самую красивую елку

27 декабря 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Собрали небольшой гайд по выбору праздничного дерева на основе рекомендаций специалистов Управления Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям.

1. Смотрите на ствол дерева. Он должен быть не слишком тонким, ровным и без трещин. Кора должна быть без плесени и тёмных пятен;

2. Ударьте дерево стволом о землю. Если иголки посыпались, значит елка срублена давно и долго не простоит;

3. Ветки дерева должны быть эластичными и упругими. Рекомендуется слегка согнуть одну и посмотреть, как быстро она вернется в прежнее положение. Если ветка затрещала, значит дерево срублено давно и лучше продолжить поиски;

4. Далее обратите внимание на хвою — она должна иметь насыщенный цвет и быть упругой. Можно потереть иголки в руках — если выделилось маслянистое вещество и появился выраженный запах смолы, значит дерево свежее;

5. И последнее, но не менее важное: специалисты Россельхознадзора настоятельно рекомендуют приобретать новогодние елки и букеты только на санкционированных рынках и елочных базарах.

Все деревья должны проходить фитосанитарный контроль и иметь карантинный сертификат, свидетельствующий об их безопасности. В противном случае на елках могут быть вредители, которые переберутся на здоровые деревья и навредят им.

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