Wink на ладони: «Ростелеком» подарил томичам «хрустальную» фигуру Снежной королевы

26 декабря 2023 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

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«Ростелеком» выступил партнером администрации Томска в организации городских новогодних мероприятий. Оператор подарил томичам и гостям города ледяную фигуру с изображением Снежной королевы, которая держит на своей ладони слово «Wink».

Wink — видеосервис «Ростелекома», которым можно пользоваться не только на телевизоре или ПК, но и с мобильного устройства через приложение. Это удобно для любителей путешествий. Платформа предусматривает возможность загрузки видеоконтента на гаджет и дальнейшего просмотра без доступа в интернет.

Праздничная программа «Елка-2024!» стартовала на площади Новособорной в субботу. Посетители мероприятия посмотрели скульптуры фестиваля «Хрустальный Томск», приняли участие в семейных состязаниях, играх на смекалку и ловкость, а также насладились театрализованным концертом на главной сцене города.

«На открытии главной елки города в эти выходные побывали тысячи человек. Создать атмосферу праздника нам помогли крупные предприятия, которые присутствуют в регионе. Благодарю всех наших партнеров», — прокомментировал заместитель мэра Томска по социальной политике Константин Чубенко.

«Приближаются каникулы, а это значит, что можно больше времени провести с близкими, например, устроиться всей семьей перед телевизором и посмотреть любимые киноленты. В онлайн-кинотеатре Wink представлено более 60 000 фильмов и сериалов в Full HD, при этом фильмотека регулярно пополняется как отечественными, так и зарубежными новинками», — подчеркнул директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

Для новых и действующих абонентов компании в канун Нового года «Ростелеком» запустил акцию «60 дней бесплатно». Оператор предлагает клиентам познакомиться с функционалом платформы Wink, которая сочетает в себе интерактивное телевидение и стриминговый сервис.

Получить подробную информацию или подать заявку на подключение промо-периода можно самостоятельно в интерфейсе Wink и по номеру 8 800 100 0 800 до 31 января 2024 года.

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