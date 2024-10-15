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Ozon выбирает площадку под логоцентр в Томске, рассматривает промзону на севере города — власти

Город, Предприятия Томска и области, Промпарки, Томские новости, строительство инфраструктура интересные новости Томска предприятия Ozon выбирает площадку под логоцентр в Томске, рассматривает промзону на севере города — власти

Маркетплейс Ozon еще не выбрал площадку под строительство логистического центра в Томске, однако приоритетным вариантом является промышленная зона на севере города, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на вице-губернатора Томской области Василия Потемкина.

«Решение об определении земельного участка будет принято губернатором после исследования всех возможных вариантов земельных участков и подтверждения со стороны инвестора готовности к реализации проекта на конкретном земельном участке», — сказал Потемкин.

По его словам, Ozon планирует ввести в эксплуатацию сортировочный центр через 18 месяцев после начала его строительства. При этом говорить о датах ввода логоцентра невозможно из-за того, что проект не вступил в инвестиционную стадию.

Соглашение о строительстве третьего логоцентра в Томске Ozon подписал с томскими властями на ПМЭФ-2024. Предполагалось, что общая площадь центра составит 20 тыс. кв. метров, запуск был запланирован на 2025 год.

В северной части Томска расположена площадка промышленного парка «Томск», а также ООО «Томскнефтехим» (ТНХ, входит в «СИБУР Холдинг»), ООО «Монолит-строй» (заводы МДФ и OSB-плит «Латат»).

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