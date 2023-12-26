В Томской области увеличены выплаты заслуженным работникам культуры и опекунам

Томский Обзор / Фото: 26 декабря 2023 // Фото: duma.tomsk.ru

В следующем году заслуженные работники культуры, а также семьи, воспитывающие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, будут получать повышенные выплаты. Соответствующие поправки приняты на прошедшем 25 декабря заседании Томской облдумы.

Председатель комитета по труду и социальной политике Законодательной Думы Томской области Олег Правдин отметил, что выплаты составят 9 650 рублей для южных районов и 11 100 рублей на содержание ребенка в северных районах области.

— Депутаты предлагают продолжить работу по увеличению этой суммы. Каждый год мы будем смотреть наши возможности бюджета, — уточнил он.

Повышение выплаты повлечет за собой дополнительный расход в объеме 92,7 млн рублей. Они включены в проект закона «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

Кроме того, на прошедшем сегодня собрании парламентарии единогласно поддержали решение о повышении выплат заслуженным работникам культуры.

— Ранее мы принимали закон об увеличении выплат заслуженным и народным учителям. Сегодня мы приняли аналогичный закон об увеличении выплат заслуженным работникам культуры с тысячи до пяти тысяч рублей. У нас также есть народные работники культуры, их выплаты вырастут с 2 до 6 тыс. рублей. На это из бюджета выделено 4,56 млн рублей, — отметил Олег Правдин.

Спикер облдумы Оксана Козловская также сообщила, что в соответствии с поправками, повышенные выплаты будут получать как действующие работники культуры, так и предпенсионеры и те, кто уже вышел на пенсию.

Затраты на реализацию подразумеваемой законом меры поддержки уже включены в проект закона «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

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