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На стадионе «Политехник» в Томске открылся ледовый каток

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Сегодня, 22 декабря, на стадионе Томского политехнического университета «Политехник» по ул. 19-й Гвардейской Дивизии, 20, заработал ледовый каток.

Как сообщает пресс-служба вуза, его площадь составляет 1 600 метров. Каток будет открыт по будням с 11 до 22 часов, по выходным и праздничным дням — с 10 до 22 часов.

Стоимость проката коньков для взрослых составляет 150 руб/час. Детские коньки (до 33 размера) можно взять на прокат за 100 руб/час. Вход со своими коньками — 50 рублей, детям до шести лет — бесплатно.

Ранее сообщалось, что всего в этом сезоне в Томске планируют открыть около 30 ледовых катков.

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