Томичей приглашают в новогодние праздники на экскурсии по историческим корпусам ТПУ

22 декабря 2023 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба Томского политехнического универистета

В новогодние праздники Томский политехнический университет проведет для всех желающих бесплатные экскурсии по историческим зданиям вуза. Посетители побывают в Главном, Горном и Химическом корпусах ТПУ, а также в кабинете академиков Обручева и Усова.

Как сообщает пресс-служба университета, первые экскурсии пройдут 3 января в 12.00 и в 15.00 в Главном корпусе. Сотрудники музеев Томского политеха расскажут о его строительстве, первых аудиториях, профессорах и выпускниках вуза, познакомят с архитектурными деталями и символами.

Затем 4 января в 17.00 состоится обзорная экскурсия по мемориальному кабинету академиков Обручева и Усова. Там посетителям покажут старинную мебель, изготовленную на заказ, обширную библиотека по геологии и географии на разных языках, труды ученых, экспедиционные предметы, а также картотеку и инвентарную книгу кабинета, составленную Владимиром Обручевым.

5 января в 12.00 и 15.00 томичей и гостей города приглашают на обзорную экскурсию по Горному корпусу. На прогулке участники узнают об истории корпуса, становлении первой геологической школы за Уралом, студентах, знаменитых выпускниках и архитектурных особенностях.

6 января пройдет обзорная экскурсия по одному из самых таинственных корпусов Томского политеха — Химическому корпусу. В здании сохранилось множество интересных деталей исторических интерьеров. Начало прогулки в 12.00 и в 15.00.

Для участия в экскурсиях необходимо записаться по телефону +7 (3822) 70-56-71. Заявки принимаются до 29 декабря. Количество мест ограничено.

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