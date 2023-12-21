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МТС в 2024 году запустят производство базовых станций 4G/5G на мощностях томского «Микрана» — газета

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Входящее в ПАО «МТС» ООО «Иртея» (до 2022 года ООО «МТС Электроника») в 2024 году планирует запустить производство базовых станций 4G и 5G на мощностях томского АО «НПФ «Микран», сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на газету «Коммерсантъ».

Предполагается, что следующем году «Иртея» и «Микран» выпустят 1 тыс. базовых станций, а к 2025 году планируют довести объемы производства до 5-10 тыс. станций ежегодно.

Со ссылкой на гендиректора «Иртеи» Дмитрия Лаконцева «Коммерсантъ» сообщает, что тестирование оборудования на сетях начнется уже в первом полугодии 2024 года преимущественно в Москве и Подмосковье.

«Интерфакс» пока не получил комментарий «Микрана» об объеме инвестиций в проект и роли томской компании в производстве.

НПФ «Микран» производит широкий спектр радиоэлектронного оборудования, от радиорелейных станций до СВЧ-электроники и монолитных интегральных схем.

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