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Томичи выберут лучшую ледовую скульптуру на Ново-Соборной площади

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Томичей приглашают проголосовать за понравившуюся ледовую скульптуру традиционного фестиваля на Ново-Соборной площади «Хрустальный Томск», сообщает пресс-служба мэрии.

Сделать это можно будет по ссылке или по QR-коду, который появится на информационных табличках с названиями скульптур. Главная тема фестиваля этого года — «Подарок Томску к 420-летию».

Отмечается, что мастера — победители и призеры прошлых лет — уже работают над новогодними фигурами. К 23 декабря работы должны быть закончены.

Итоги голосования за лучшую ледовую скульптуру фестиваля подведут в первые дни нового года.

Ранее сообщалось, что в эту субботу, 23 декабря, в Томске зажгут главную новогоднюю елку на площади Ново-Соборной. Праздник начнется в 16:30 с игровых площадок, затем гостей ждет развлекательная программа с участием Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных героев.

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