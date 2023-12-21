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Утром в Томске столкнулись ВАЗ и Chery Tiggo

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Сегодня утром, 21 декабря, в Томске произошло столкновение легковых Cherry Tiggo и ВАЗ-2114, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 6.30 на пр. Ленина, 181. По предварительным данным, в результате произошедшего водитель и две женщины-пассажиры отечественного автомобиля доставлены в медицинское учреждение для осмотра.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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