В Томске открылся VIII «Медвежий фестиваль»

18 декабря 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В субботу, 16 декабря, в Первом музее славянской мифологии открылся VIII «Медвежий фестиваль». Темой этого года стал «Медведь в творческом полете».

Как сообщают организаторы, в выставке-конкурсе приняли участие более 100 мастеров со всей России. Гостей ждут не только конкурсные работы участников, но и выставка произведений современных концептуальных художников, членов союзов и гильдий художников на медвежью тематику.

Кроме того, в рамках фестиваля работает новогодняя детская ярмарка поделок и украшений.

Фото: Серафима Кузина

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