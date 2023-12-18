18+
18+
РЕКЛАМА

В Томске открылся VIII «Медвежий фестиваль»

Афиша Томска, Культура в Томске, Томские новости, томск новости интересное куда сходить афиша музей выставка В Томске открылся VIII «Медвежий фестиваль»

В субботу, 16 декабря, в Первом музее славянской мифологии открылся VIII «Медвежий фестиваль». Темой этого года стал «Медведь в творческом полете».

Как сообщают организаторы, в выставке-конкурсе приняли участие более 100 мастеров со всей России. Гостей ждут не только конкурсные работы участников, но и выставка произведений современных концептуальных художников, членов союзов и гильдий художников на медвежью тематику.

Кроме того, в рамках фестиваля работает новогодняя детская ярмарка поделок и украшений.

Фото: Серафима Кузина

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томичи узнают тайну места захоронения коменданта Томска Томаса де Вильнева на лекции в ТПУ

27 ноября 2023
Томские новости

В Томске заработал новый светофор на Ивановского

7 декабря 2023
Томские новости

Первый случай гонконгского гриппа выявлен в Томске

28 ноября 2023
Томские новости

Вышли в финал: заключительный сезон «Трудных подростков» стартует на Wink.ru и more.tv 14 декабря

27 ноября 2023
Томские новости

Кадровый обзор: сотрудничество с Avito, квиз для студентов и новая коммуникационная площадка в «Работе России»

27 ноября 2023
Томские новости

Запланированное на 11 декабря масштабное отключение воды в Томске переносится

7 декабря 2023
Еда

Четыре рецепта эпохи авангарда. Какие угощения подавали на стол в начале ХХ века?

8 декабря 2023
Томские новости

Томские проекты попали в каталог «Ландшафт» от «Мастеров»

28 ноября 2023