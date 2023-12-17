В томском Буфф-саду заработало освещение
17 декабря 2023 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба мэрии
В томском парке Буфф-сад заработали фонари, установленные вдоль основных аллей, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на городской департамент дорожной деятельности и благоустройства.
— Многие томичи приходят в парк провести своей время всей семьёй, здесь хорошая детская площадка, есть место и для прогулок. Зимой темнеет рано, благодаря новым светоточкам сейчас в парке стало гораздо светлее и безопаснее, — отметили в городском департаменте дорожной деятельности и благоустройства.
Напомним, ранее Буфф-сад был благоустроен по проекту «Формирование комфортной городской среды».
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