18+
18+
РЕКЛАМА

В томском Буфф-саду заработало освещение

Городское благоустройство, Новый год ❄, Томские новости, буфф-сад интересные новости Томска город освещение благоустроительные работы уличный свет иллюминаци В томском Буфф-саду заработало освещение

В томском парке Буфф-сад заработали фонари, установленные вдоль основных аллей, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на городской департамент дорожной деятельности и благоустройства.

— Многие томичи приходят в парк провести своей время всей семьёй, здесь хорошая детская площадка, есть место и для прогулок. Зимой темнеет рано, благодаря новым светоточкам сейчас в парке стало гораздо светлее и безопаснее, — отметили в городском департаменте дорожной деятельности и благоустройства.

Напомним, ранее Буфф-сад был благоустроен по проекту «Формирование комфортной городской среды».

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томская область объявила конкурс на 3-й этап ремонта трассы в сторону Новосибирска

6 декабря 2023
Томские новости

Причиной пожара в деревянном доме на Ванцетти в Томске стала неисправность проводки — следователи

28 ноября 2023
Томские новости

Томичей приглашают на благотворительную выставку котят и кошек

16 декабря 2023
Томские новости

Во весь голос: «Ростелеком» внедрил функцию озвучивания сообщений в виртуальной АТС

1 декабря 2023
Томские новости

Томичей приглашают на лекцию о «Томске сокровенном» по книге коренного сибиряка Витольда Славнина

7 декабря 2023
Томские новости

Томская гордума поддержала передачу части градостроительных полномочий региону

5 декабря 2023
Томские новости

Томские актеры прочтут мистические и волшебные рассказы Гофмана

29 ноября 2023
Томские новости

Вышли в финал: заключительный сезон «Трудных подростков» стартует на Wink.ru и more.tv 14 декабря

27 ноября 2023
Томские новости

Моржи из Томской области победили в суточном заплыве

13 декабря 2023