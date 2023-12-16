18+
18+
РЕКЛАМА

В Томской области открыли еще две ледовые переправы

Дороги, Томские новости, ледовые переправы интересные новости Томска движение зимники В Томской области открыли еще две ледовые переправы

Накануне, 15 декабря, в Томской области открыты две ледовые переправы через реку Обь в Молчановском и Колпашевском районах.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, в Молчановском районе на автодороге Тунгусово ‑ Могочино ‑ Суйга введена первая полоса на ледовой переправе через реку Обь у села Могочино. По переправе разрешено движение транспорта массой до 2 тонн.

В Колпашевском районе с 15.00 открыт проезд по средней полосе ледовой переправы через реку Обь у города Колпашево для автомобилей массой не более трех тонн.

Проезд по переправам организован в реверсивном режиме с интервалом 30 минут.

Актуальная информация о действующих региональных автозимниках, переправах и их грузоподъемности ежедневно размещается на сайте «Томскавтодора».

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В Томске открылась выставка лучших образцов отечественного дизайна за 100 лет

28 ноября 2023
Томские новости

Концерт Арбениной отменили в Томске из-за десятков жалоб на артистку

22 ноября 2023
Томские новости

Водитель иномарки пострадал при столкновении с патрульным УАЗом в Томске

26 ноября 2023
Томские новости

В Томске из-за аварии на водопроводных сетях частично перекрыли движение через Степановкий переезд

14 декабря 2023
Томские новости

Продажи восстановленных смартфонов выросли в четыре раза за год

8 декабря 2023
Томские новости

Доходы бюджета Томской области увеличены до 110 млрд рублей

12 декабря 2023
Томские новости

Томичам расскажут о репрессированном художнике Борисе Крейцере

23 ноября 2023
Томские новости

В Томске установили температурный режим для ограничения посещения школ

4 декабря 2023
Томские новости

Во весь голос: «Ростелеком» внедрил функцию озвучивания сообщений в виртуальной АТС

1 декабря 2023