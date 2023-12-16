В Томской области открыли еще две ледовые переправы

16 декабря 2023 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Накануне, 15 декабря, в Томской области открыты две ледовые переправы через реку Обь в Молчановском и Колпашевском районах.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, в Молчановском районе на автодороге Тунгусово ‑ Могочино ‑ Суйга введена первая полоса на ледовой переправе через реку Обь у села Могочино. По переправе разрешено движение транспорта массой до 2 тонн.

В Колпашевском районе с 15.00 открыт проезд по средней полосе ледовой переправы через реку Обь у города Колпашево для автомобилей массой не более трех тонн.

Проезд по переправам организован в реверсивном режиме с интервалом 30 минут.

Актуальная информация о действующих региональных автозимниках, переправах и их грузоподъемности ежедневно размещается на сайте «Томскавтодора».

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