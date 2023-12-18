Стоимость строительства хранилища твердых радиоактивных отходов в Томской области выросла до 15,6 млрд рублей

18 декабря 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В Томской области продолжается возведение хранилища твердых радиоактивных отходов. У проекта также обновилась стоимость — согласованная смета составляет около 15,63 млрд рублей. Об этом на прошедшем накануне круглом столе рассказал представителям общественности и.о. директора филиала «Северский» ФГУП «НО РАО» Евгений Дудин.

— Стоимость проекта регулярно изменяется в связи с событиями, которые носят экономический характер. Генпроектировщиком этого проекта является ООО «Спецпроект», организация из Санкт-Петербурга, — рассказал Евгений Дудин.

На стройплощадке Фото: Серафима Кузина

Он также отметил, что сегодня на площадке будущего пункта финальной изоляции твердых радиоактивных отходов ведутся строительно-монтажные работы. Возводятся элементы вспомогательной инфраструктуры: административно-бытовой корпус, технологический корпус, который служит для приемки упаковок с РАО, паспортизации, проверки на соответствие критериям приемлемости и передачи для дальнейшего размещения. Монтируется бокс-стоянка для спецтехники, которая будет применяться на проекте, холодный склад для хранения инертных материалов, материальная площадка, пункт дезактивации, навес для хранения сосуда Дьюара, внутренние и внешние инженерные сети.

— Проектом предусмотрена своя система сбора канализационных вод: как промышленно-ливневой, так и хозяйственно-бытовой канализации, их очистка и направление далее либо в сети комбината, либо на очистные сооружения, — уточнил Евгений Дудин.

На стройплощадке Фото: Серафима Кузина

Сегодня на стройплощадке хранилища работают три генподрядчика. Основной объем строительно-монтажных работ выполняет АО «Консалтинг строй инвест». ООО «Поиск» занимается инженерными сетями, АО «НИКИРЭТ» — возведением системы физической защиты объекта. Строители закончили котлован первой технологической карты пункта. Сейчас здесь возводится железобетонное основание сооружения.

Строительство первой карты Фото: Серафима Кузина

— Две ячейки из шести мы уже забетонировали. С оглядкой на погодные условия дальше возводится армокаркас и принимаются меры по бетонированию, сохранению бетона при отрицательных температурах, — уточнил Евгений Дудин.

Параллельно строится административно-бытовой корпус. К концу следующего года планируется завершение возведения основных строительных конструкций и переход к внутренним отделочным работам.

Евгений Дудин на стройплощадке Фото: Серафима Кузина

По словам Дудина, на сегодняшний день в филиале «Северский» работают 84 специалиста. С введением в эксплуатацию пункта финальной изоляции штат предприятия увеличится до 124.

— Мы за собой тянем наших подрядчиков, которые постоянно увеличивают количество рабочих на стройплощадке. На сегодняшний день это около 200 человек, и каждый месяц их становится больше, — подчеркнул Евгений Дудин.

В планах предприятия — безопасная безаварийная эксплуатация пункта глубинной закачки жидких радиоактивных отходов в соответствии с производственной программой. Также в следующем году планируется завершение строительно-монтажных работ на одной карте, получение заключения Ростехнадзора и лицензии на эксплуатацию.

Круглый стол в РИА Томск Фото: Серафима Кузина

— К этому моменту мы будем должны достроить систему физической защиты объекта, подвести инженерные сети и обеспечить работоспособность вспомогательной инфраструктуры для приема упаковок с РАО к концу 2025 года, — отметил Евгений Дудин.

Фото: Серафима Кузина

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