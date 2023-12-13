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Моржи из Томской области победили в суточном заплыве

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Томские моржи победили в суточном заплыве «Ледяной вызов», который впервые прошел на Красном озере в Кузбассе в экстремальных погодных условиях при температуре -35°С.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, в мероприятии приняли участие 40 пловцов из Томска, Кемерова, Новокузнецка, Юрги, Новосибирска и Ленинска-Кузнецкого сутки соревновались в командном и личном зачетах.

В состав томской команды вошли: Виталий Шатура, Евгений Веснин, Евгений Кузнецов, Астрид-Анна Азанова, Елена Зюбанова, Валентина Власова. Спортсмены федерации зимнего плавания Томской области за сутки наплавали 9025 метров, находясь в воде даже ночью. С результатом 1504 метра на человека они завоевали кубок победителей.

Председатель федерации Виталий Шатура в личном зачете среди мужчин завоевал первое место, проплыв более трёх километров.

«Воля к победе и выносливость — качества, присущие сибирякам. В Томской области мы за спорт и за здоровый образ жизни, желаю томским моржам новых рекордов и побед», — поздравила спортсменов заместитель губернатора Томской области по образованию, молодежной политике и цифровому развитию Наталия Киселева.

Суммарно все участники проплыли 29400 метров за сутки.

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