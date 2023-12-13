Томичей приглашают послушать сказки самой длинной ночи

Томский Обзор / Фото: 13 декабря 2023 // Фото: https://vk.com/slav_museum

В следующую пятницу, 22 декабря, в Первом музее славянской мифологии пройдет тематическое мероприятие «Сказки самой длинной ночи». Гостей ждет выступление этно-бэнда «Лэрга» и обряд сжигания желаний, сообщают организаторы.

«Зимнее Солнцестояние приближается. Ему предшествует самая длинная ночь в году. По старинным поверьям, в эту ночь обретает силу великая тьма. То, что скрывалось от света, поднимается из мрачных глубин на поверхность и окутывает Землю», — говорится в сообщении.

Группа «Лэрга» расскажет древние сказки и предания народов мира, объединенные темой баланса света и тьмы, добра и зла. И все это под аккомпанемент этнических музыкальных инструментов с нотами электронного звучания и горлового пения. В состав коллектива входят Наталья Нелюбова, Дмитрий Дурята-Багалей, Александр Красинский и Александр Крайнов.

Начало мероприятия в 19.00 по адресу: ул. Загорная, 12. Стоимость билетов — 1200 рублей.

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