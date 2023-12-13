18+
18+
РЕКЛАМА

Томичей приглашают послушать сказки самой длинной ночи

Афиша Томска, Культура в Томске, Томские новости, томск новости интересное куда сходить афиша регион 70 Томичей приглашают послушать сказки самой длинной ночи

В следующую пятницу, 22 декабря, в Первом музее славянской мифологии пройдет тематическое мероприятие «Сказки самой длинной ночи». Гостей ждет выступление этно-бэнда «Лэрга» и обряд сжигания желаний, сообщают организаторы.

«Зимнее Солнцестояние приближается. Ему предшествует самая длинная ночь в году. По старинным поверьям, в эту ночь обретает силу великая тьма. То, что скрывалось от света, поднимается из мрачных глубин на поверхность и окутывает Землю», — говорится в сообщении.

Группа «Лэрга» расскажет древние сказки и предания народов мира, объединенные темой баланса света и тьмы, добра и зла. И все это под аккомпанемент этнических музыкальных инструментов с нотами электронного звучания и горлового пения. В состав коллектива входят Наталья Нелюбова, Дмитрий Дурята-Багалей, Александр Красинский и Александр Крайнов.

Начало мероприятия в 19.00 по адресу: ул. Загорная, 12. Стоимость билетов — 1200 рублей.

16+

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В Томске задержали охранницу, подговорившую родственников украсть «списанное» имущество на 1,5 млн рублей

21 ноября 2023
Томские новости

В Томске пьяный посетитель украл ёлку у ресторана

12 декабря 2023
Томские новости

Начальником департамента дорожной деятельности Томска назначен Александр Живоглядов

30 ноября 2023
Томские новости

Два новых светофора установили на ул. Р. Люксембург в Томске

6 декабря 2023
Томские новости

Томским детям-сиротам расскажут о том, как получить и сохранить жилье

20 ноября 2023
Томские новости

В Томской области объединят департаменты общего и профессионального образования

13 ноября 2023
Томские новости

Областной парламент принял поправки в закон о детском отдыхе

30 ноября 2023
Томские новости

Добрым молодцам урок: Wink.ru представил трейлер нового сериала «Недетское кино»

21 ноября 2023
Томские новости

Томские актеры прочтут волшебную новеллу Гофмана «Королевская невеста»

10 декабря 2023