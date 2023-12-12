Томская область не смогла привлечь в банках кредиты на 3 млрд руб. из-за отсутствия предложений

12 декабря 2023 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Департамент финансов Томской области не сумел привлечь ни одной кредитной линии на объявленных ранее аукционах на общую сумму 3 млрд рублей.

Как сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные сайта госзакупок, ни на один из шести объявленных регионом аукционов не было подано заявок. В связи с этим все аукционы признаны несостоявшимися.

Томская область планировала привлечь шесть линий по 500 млн рублей на срок не более 729 дней. Процентная ставка не раскрывалась, но начальная (максимальная) стоимость каждого из контрактов была установлена на уровне 159,56 млн рублей. Информация о структуре цены (обычно она представляет собой сумму процентов и непроцентных платежей, причитающихся банку) не приводится.

Все средства планировалось направить на финансирование дефицита областного бюджета, а также для погашения долговых обязательств Томской области.

Бюджет Томской области на 2023 год, с учетом последних поправок, утвержден с доходами 106,735 млрд рублей, расходами 105,232 млрд рублей, профицитом 1,5 млрд рублей, или 1,4% доходов.

Госдолг Томской области на 1 декабря составил 48,794 млрд рублей, в том числе 38,974 млрд рублей приходится на бюджетные кредиты, 9,82 млрд рублей — на ценные бумаги.

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