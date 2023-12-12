В Томске пьяный посетитель украл ёлку у ресторана

12 декабря 2023 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая, из архива издания

В Томске местный житель украл украшенную гирляндой ёлку, стоявшую у входа в один из ресторанов на ул. Гагарина.

Как уточняют в пресс-службе регионального УМВД, инцидент произошел ночью. Прибывшие на место полицейские выяснили, что один из посетителей, покидая заведения, схватил в охапку ёлку и потащил в неизвестном направлении.

«При этом декоративная ёлка ещё некоторое время светилась, пока хватало длины провода электрического элемента», — говорится в сообщении.

Позже сыщики отыскали вора. Им оказался ранее не судимый 28-летний томич. Он уточнил, что в момент совершения преступления был пьян, а когда понял, что совершил — выбросил ель.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ.

Видео: УМВД по Томской области

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