«Эксперт РА» подтвердило рейтинг Томской области и ее облигаций «ruВВВ-» с «позитивным» прогнозом

10 декабря 2023 / Томский Обзор / Фото: Павел Андрющенко

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило кредитный рейтинг Томской области на уровне «ruВВВ-», прогноз — «позитивный», сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на материалы агентства.

«Умеренно высокий уровень развития экономики региона обусловлен сдержанными размерными характеристиками: по оценке региона, объем ВРП в 2022 году составил 785,4 млрд рублей, что ниже уровня 2021 года на 1,2% в сопоставимых ценах, что связано с негативными последствиями введенных санкций. По итогам 2023 года регион ожидает ВРП на уровне 801,3 млрд рублей, индекс физического объема ВРП — 99,7%», — говорится в сообщении.

Агентство также отмечает умеренно низкую зависимость бюджета Томской области от трансфертов по итогам 2022 года. «Доля налоговых и неналоговых доходов (ННД) в структуре доходов бюджета по итогам 2022 года составила 68,4%, что на 4,0 п. п. выше уровня 2021 года, по итогам 2023 года ожидается ее увеличение до 71,3%», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что за 2022 год доходы региона выросли на 10,6% по сравнению с показателем 2021 года и составили 95,6 млрд рублей, в том числе ННД увеличились на 17,5%, а трансферты снизились на 5,3%. За 10 месяцев 2023 года доходы областного бюджета увеличились на 8% к аналогичному периоду отчетного года, в том числе ННД — на 11,6%.

Расходы региона в прошлом году сократились на 2,8% к уровню 2021 года и составили 93,3 млрд рублей. В структуре расходов, как и ранее, преобладала социальная направленность. За 10 месяцев текущего года расходы бюджета увеличились на 11,7% к показателю аналогичного периода 2022 года, в том числе расходы социального характера — на 6,8%. Наибольший рост расходов пришелся на национальную экономику (+23,%), ЖКХ (в 1,9 раза) и образование (+12,6%). По итогам текущего года прогнозируется увеличение расходов региона на 15,6%, в том числе капитальных расходов в 2,6 раза в основном за счет увеличения расходов на строительство крупных объектов дорожного хозяйства и мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья.

Бюджет региона традиционно исполнялся с дефицитом. В 2022 году региональный бюджет был исполнен с профицитом в размере 2,2 млрд рублей, или 3,4% ННД, что оказало поддержку рейтинговой оценке. По итогам текущего года исполнение бюджета заложено с дефицитом 0,8% ННД. Без учета бюджетных кредитов на реализацию инфраструктурных проектов, на опережающее финансирование расходов, а также без специальных казначейских кредитов исполнение бюджета будет бездефицитным, отмечается в сообщении.

Агентство также подтвердило кредитный рейтинг двух выпусков облигаций области серий 34062 и 35067 на уровне «ruBBB-».

Бюджет Томской области на 2023 год, с учетом последних поправок, утвержден с доходами 106,735 млрд рублей, расходами — 105,232 млрд рублей, профицитом — 1,5 млрд рублей, или 1,4% доходов.

Госдолг Томской области на 1 декабря составил 48,794 млрд рублей, в том числе 38,974 млрд рублей приходится на бюджетные кредиты, 9,82 млрд рублей — на ценные бумаги.

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