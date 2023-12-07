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Мобильный трафик на горных курортах России вырос на четверть

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Одним из ярко выраженных туристических трендов 2023 года стал отдых в горах — мобильный трафик в этих локациях вырос на 25%. Активнее всего россияне посещали Красную Поляну, Шерегеш и Розу Хутор. Наибольшей популярностью горный отдых пользуется у путешественников 36-45 лет. К такому выводу пришли аналитики МегаФона на основе обезличенного мобильного интернет-трафика абонентов.

Красная Поляна удерживает звание самого популярного круглогодичного горного курорта. По итогам 11 месяцев 2023 года, мобильный трафик россиян здесь вырос на 17% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Помимо москвичей и петербуржцев, чаще остальных тут отдыхают жители Самарской и Свердловской областей, а также Башкирии.

Шерегеш в этом году поднялся на второе место по популярности, обогнав еще один известный сочинский курорт — Розу Хутор. В сравнении с 2022 годом кузбасский курорт прибавил почти 35% по потреблению интернет-трафика. Локация пользуется особой популярностью у жителей соседней Новосибирской области и Югры.

Мобильный трафик на Розе Хутор, замкнувшей тройку лидеров, вырос на 13%. Этот курорт в основном посещают туристы из тех же регионов, что и Красную Поляну. В топ-5 популярных горных курортов также вошли Домбай и горнолыжный центр Южного Урала Банное, где пользователи активнее выходили в сеть на 24% и 31% соответственно.

В целом уровень потребления мобильного интернета на наиболее востребованных горных локациях вырос на четверть год к году. На фоне возрастающего объема трафика специалисты МегаФона провели модернизацию сети к началу зимнего сезона. Так, скорость интернета в горах Розы Хутор и Красной поляны сегодня достигает уже 157 Мбит/c, а в низовье курорта — до 280 Мбит/c.

Новое телеком-оборудование в этом году также установили на горнолыжном курорте Большой Вудъявр (Мурманская область), а в популярном у любителей трекинга урочище Джилы-Су — на отметке 3800 метров над уровнем моря. На сегодняшний день это самая высокостоящая базовая станция МегаФона из всех действующих. Кроме того, в Кабардино-Балкарии впервые появился интернет в Долине нарзанов, где максимальная скорость сети теперь составляет 80 Мбит/c.

По данным МегаФона, отдых в горах в основном предпочитают мужчины, они потребляют 60% от всего мобильного трафика в сети в этих локациях. Чаще всего горные курорты посещают россияне 36-45 лет (около 37% от всех туристов). Также активный отдых на высоте предпочитают абоненты группы 46+ (32%) и 26-35 лет (25%).

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