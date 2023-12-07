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В Томске пройдет юбилейный концерт барда Романа Ланкина

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В субботу, 9 декабря, в джаз-клубе Underground состоится юбилейный концерт известного томского барда Романа Ланкина. По словам организаторов, гостям представят ретроспективу многогранного творчества музыканта.

«У Романа каждая песня —это маленькая трагедия, драма или притча. Его выступления — это, по факту, театр одного актера и гитары. Гитарой при этом Роман владеет виртуозно. Добрую половину его репертуара составляют песни в блестящей джазовой интерпретации. Кроме того, Роман замечательный аранжировщик. Классическая бардовская песня в его интерпретации вызывает восхищение даже у самих авторов», — отметил основатель джаз-клуба Underground Олег Усенко.

Участники встречи смогут не только послушать песни Романа, но и поздравить его с 50-летием. Специальными гостями вечера станут Игорь Иванов, Дарья Соловий, Игорь Байбуров, Виктор Буланов, Павел Писанко и другие.

Начало в 19.00 по адресу: ул. Карла Маркса, 23а. Стоимость билетов: 1350 — 1650 рублей, купить их можно по ссылке.

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