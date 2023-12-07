Томичей приглашают на лекцию о «Томске сокровенном» по книге коренного сибиряка Витольда Славнина

Томский Обзор / Фото: 7 декабря 2023 // Фото: https://vk.com/alina_baginskaia

В воскресенье, 10 декабря, в томском Мемориальном музее «Следственная тюрьма НКВД» пройдет открытая лекция «Томск сокровенный». Лектор Алина Багинская расскажет об одноименной книге коренного сибиряка Витольда Славнина и его воспоминаниях о городе ХХ века, сообщают организаторы.

Книга «Томск сокровенный» вышла в свет в 1991 году. В ней сын геолога и внук археолога Витольд Славнин делится своими детскими и подростковыми маршрутами прогулок по Томску и его окрестностям, а также приводит отрывки из воспоминаний отца и деда. По словам автора лекции Алины Багинской, именно с этой книги начался ее интерес к Томску и его истории:

— Как сейчас помню, когда несколько лет назад увидела книгу в «Букинисте», то сразу поняла — она моя, она мне нужна. Я будто интуитивно хотела найти какие-то смыслы жизни в Томске. И благодаря «Томску сокровенному» меня осенила простая истина: город — это не только здания, события, даты, город — это и люди тоже. В лекции будут затронуты имена, возможно, для кого-то забытых людей, которые в своё время делали Томск лучше. Также буду читать отрывки воспоминаний из книги, цитировать самого Славнина, его отца и дедушку. Я люблю именно личные воспоминания, они полны настоящих и искренних эмоций», — говорит Алина.

Гости встречи познакомятся с тем, какие события отпечатались в памяти В. Славнина, какой вклад в историю внес его род и чем «жил и дышал» город на протяжении почти всего XX века. Алина отмечает, что лекция будет интересна всем, кто любит Томск и интересуется его жизнью и историей.

— Буду стараться не затрагивать какие-то спорные моменты из книги, так как она была написана относительно давно, и некоторые краеведы пишут, что в ней есть неточности. Но лично меня это не пугает и не отталкивает. Если возникают вопросы, значит есть исследовательский путь и интерес. В этой книге важнее другое — размышления, тёплые воспоминания, вдохновение на изучение города и сохранения его «сокровенности». Это я буду стараться передать на встрече. Будет много фото старого города, потому что я всегда за визуализацию, чтобы не только отложилась информация, но и появилась в голове «картинка», — добавляет она.

Лекция-беседа проводится совместно с Центром сохранения исторического наследия Томска. Она пройдет 10 декабря в 16:00 в выставочном зале музея по адресу: пр. Ленина, 44.

Вход на мероприятие свободный по предварительно регистрации. Возрастное ограничение 12+.

Фото: Павел Унрайн

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