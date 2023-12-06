В конце декабря в Томске откроется караоке-бар Level

6 декабря 2023 / Томский Обзор / Фото: Level

В Томске ведется подготовка к открытию нового караоке-бара Level от создателей Two Chefs и ETHNO BAR. Об этом «Томскому Обзору» рассказали представители заведения.

Level будет располагаться в цокольном этаже здания на пр. Ленина, 41 Б. Гости смогут посетить два разных по стилю зала: один с танцполом, второй с караоке. Интерьеры выполнены в «футуристичной и элегантной манере».

В обоих залах будут оборудованы бары. В заведении можно будет поужинать. Лаконичное меню для гостей разработает шеф-повар ресторана «Нарым» Владислав Ли.

— Мы делаем акцент на место, которого в городе еще нет, на людей, которые любят красиво одеваться, красиво проводить время, пить вкусные красивые качественные напитки, — рассказали «Томскому Обзору» представители команды проекта.

Сейчас в заведении ведутся монтажные работы. Открытие бара Levels предварительно запланировано на 30 декабря.





Иллюстрации: команда Level

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