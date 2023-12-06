Сорокаградусные морозы ждут томичей в ближайшие дни

6 декабря 2023 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

С завтрашнего дня в Томске ожидается аномально холодная погода, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«С 7 по 13 декабря ожидается аномально холодная погода и сильные морозы с минимальными температурами воздуха -35°, - 40°С», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей просят быть внимательнее при эксплуатации обогревательных приборов любого вида, не находиться подолгу на улице, соблюдать меры безопасности при использовании личного автотранспорта, а также по возможности отказаться от поездок на дальние расстояния.

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