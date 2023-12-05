18+
18+
РЕКЛАМА

Спикер гордумы Томска Акатаев оставил свой пост

Власть, Дума Томска, Томские новости, спикер отмена дума власти заседание интересные новости Томска Спикер гордумы Томска Акатаев оставил свой пост

Депутаты городской думы Томска на очередном собрании во вторник приняли решение удовлетворить заявление о снятии полномочий председателя с Чингиса Акатаева, передает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на собственного корреспондента с собрания.

За отставку Акатаева проголосовали 28 депутатов, четверо воздержались.

Начальник юридического отдела гордумы Татьяна Татарчук на собрании уточнила, что исполнять обязанности председателя пока будет заместитель Акатаева — Андрей Петров.

Акатаев, отвечая на вопрос о причинах своего заявления, сказал, что «этот вопрос больше из личного».

«Это было обдуманное, серьезное решение. Прошу коллег отнестись к нему с пониманием. У нас собралась очень интересная дума с разным подходом и мировоззрением. Первый год у нас шли баталии по многим общим вопросам. Сейчас я вижу боеспособный политический орган. Нам еще работать два года, и, продолжая работать депутатом, мой опыт будет помогать решать вопросы, которых накопилось очень много», — отметил он.

Как сообщалось, 30 ноября Акатаев на заседании президиума регионального политсовета «Единой России» заявил, что намерен оставить пост спикера гордумы. Ранее он был депутатом регионального парламента, работал в банковской сфере. В 2012–2017 годы занимал пост вице-губернатора Томской области по социальной политике. В 2020 году Акатаев стал депутатом томской гордумы от Белоозерского одномандатного округа и был избран председателем.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В Томске судебный пристав спас девочку, которая чуть не упала с пятиметровой высоты

24 ноября 2023
Томские новости

Новогодние марки появились в почтовых отделениях Томской области

5 декабря 2023
Томские новости

Из-за погоды традиционный фестиваль «Хрустальный Томск» пройдет позже

13 ноября 2023
Томские новости

Галушки, штрудли и кребли. В Томске прошел первый межрегиональный поединок немецкой кухни

7 ноября 2023
Томские новости

В Томске устанавливают фонари у 18-й гимназии

15 ноября 2023
Томские новости

В Томске пройдет первый в Сибири Архитектурный хакатон

7 ноября 2023
Томские новости

Жители части домов по ул. Мюнниха в Томске останутся без воды в четверг

20 ноября 2023
Город

«Следственная тюрьма НКВД» после обновления: 40 000 посетителей, помощь в поисках репрессированных и волонтерская работа

14 ноября 2023
Томские новости

К Новому году в Томске изменят праздничную иллюминацию и украсят город в духе «дома с драконами»

13 ноября 2023