Спикер гордумы Томска Акатаев оставил свой пост

5 декабря 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Депутаты городской думы Томска на очередном собрании во вторник приняли решение удовлетворить заявление о снятии полномочий председателя с Чингиса Акатаева, передает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на собственного корреспондента с собрания.

За отставку Акатаева проголосовали 28 депутатов, четверо воздержались.

Начальник юридического отдела гордумы Татьяна Татарчук на собрании уточнила, что исполнять обязанности председателя пока будет заместитель Акатаева — Андрей Петров.

Акатаев, отвечая на вопрос о причинах своего заявления, сказал, что «этот вопрос больше из личного».

«Это было обдуманное, серьезное решение. Прошу коллег отнестись к нему с пониманием. У нас собралась очень интересная дума с разным подходом и мировоззрением. Первый год у нас шли баталии по многим общим вопросам. Сейчас я вижу боеспособный политический орган. Нам еще работать два года, и, продолжая работать депутатом, мой опыт будет помогать решать вопросы, которых накопилось очень много», — отметил он.

Как сообщалось, 30 ноября Акатаев на заседании президиума регионального политсовета «Единой России» заявил, что намерен оставить пост спикера гордумы. Ранее он был депутатом регионального парламента, работал в банковской сфере. В 2012–2017 годы занимал пост вице-губернатора Томской области по социальной политике. В 2020 году Акатаев стал депутатом томской гордумы от Белоозерского одномандатного округа и был избран председателем.

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