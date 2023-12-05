Томичи могут связать теплую одежду детям с экстремально низким весом

5 декабря 2023 / Томский Обзор / Фото: предоставлено клубом «28 петель Томск»

Сегодня, 5 декабря, отмечается Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития. По этому случаю рассказываем про один необычный клуб «28 петель Томск», где всегда рады помощи томичей.

Участники клуба вяжут одежду детям, рождённым раньше срока, весом от 1000 граммов. Клуб в Томске — это часть международного проекта. Первые «28 петель» были открыты в 2012 году в Казахстане журналисткой Карлой Нур. В России клуб появился летом 2017 года и тогда же открылся в Томске. Основателем и куратором томского отделения стала Оксана Хажиева.

Свое название проект получил от количества петель, которые необходимо набрать на один носок для малыша. Дети, родившиеся с экстремально низким весом, особенно остро нуждаются в теплой одежде, чтобы уменьшить теплопотерю и всю энергию направить на рост.

Фото: предоставлено клубом «28 петель Томск»

В бюджете больниц покупка вязаных вещей не предусмотрена, а мамам недоношенных детей заниматься вязанием в критической ситуации некогда, да и не все умеют. Именно поэтому волонтёры — рукодельницы клуба «28 петель» — вяжут одежду для малышей сами.

«С первых секунд после появления на свет новорождённого с низкой массой тела необходимо заботиться о сохранении им тепла. Потеря приводит к тому, что организм вынужден тратить энергию не на рост и развитие, а на согревание тела. Чтобы этого избежать необходимо поддерживать тепло организма. Специальные боксы (кювезы) и лечение — далеко не всё, что необходимо этим крохам. Обычные шерстяные шапочки, носочки или плед тоже могут помочь им выжить в новом мире. У недоношенных детей 50% тепла теряется через голову, т.к. это самая большая площадь тела. Носочки и варежки-митенки применяются потому, что пока кровь достигает конечностей, она быстро охлаждается», — рассказали «Томскому Обзору» представители клуба.

Фото: предоставлено клубом «28 петель Томск»

В 2023 году клубом «28 петель Томск» было передано 1205 изделий. В месяц совершается одна передача — от 30 до 40 комплектов. В каждом комплекте 4 изделия — плед, носки, шапочка, игрушка.

«Трение шерстяных волокон о ножку ребёнка — это естественный массаж рефлекторных зон стоп, который оказывает не только согревающее, но и тонизирующее и общеукрепляющее действие. Из-за незрелости дыхательного центра случаются остановки дыхания, а колючий коврик заставляет таких детей больше шевелиться. В этом состоянии малыш не находится в забытье, когда он может уйти в глубокий сон и не сделать вдох», — добавляют в клубе.

К участию в проекте могут присоединиться все желающие, даже не умеющие вязать. «28 петель Томск» требуются не только руки, но и пряжа из 100% шерсти. Узнать больше о проекте можно на сайте, в телеграм-канале или группе ВКонтакте.

Текст: Оксана Хажиева, Елена Лилявина

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