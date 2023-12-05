Томский горхоз готовится к предстоящим морозам

5 декабря 2023 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Департамент городского хозяйства Томска перейдет на особый режим работы в связи с приближающимися морозами. Соответствующее поручение сегодня дал мэр города Дмитрий Махиня.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, департамент должен определить дежурных специалистов, а также продумать возможность покупки резервных генераторов для нужд муниципальных котельных.

Согласно данным томского Гидрометцентра, к концу недели в Томск придут тридцатиградусные морозы. В ночь на пятницу, 8 декабря, столбик термометра опустится ниже 33 °С.

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