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Томская историческая недвижимость может попасть в проект «Дом вдали»

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В конце ноября команда московского проекта «ДАЛЬ» (работает с историческим и культурным наследием) совместно с питерским блогером Ксюшей Сидориной, известной своими акциями по отмывке исторической плитки и мозаик от многолетних наслоений, запустила в Telegram агрегатор объявлений по продаже лучшей исторической недвижимости со всей России. Канал получил название «Дом вдали».

«Отбираю буквально САМА, руками, сегодня закинем те, которые уже нашли, а дальше примерно по домику в день. Гео — вся Россия, миссия — помочь домикам жить жизнь», — пишет в своем телеграм-канале Ксюша.

Команда ищет объявления не только в известных агрегаторах, но и узнает о продаже напрямую от муниципалитетов — зачастую они продают недвижимость дешевле, но найти информацию о ней сложнее. Горожане также могут принять участие в развитии проекта и прислать информацию о продаже исторической недвижимости в Томске. Для этого команда проекта создала специальный бот.

Для каждого здания собираются фотографии, адрес, время постройки, площадь, материал стен и то, какие в доме есть коммуникации. А если у дома имеется какая-то интересная история, то рассказывают и о ней.

«Некоторые дома из объявлений будут объектами культурного наследия. Звучит грозно, но мы расскажем как с этим быть — и здесь в аккаунте, и на коротких бесплатных консультациях», — говорится в канале «Дом вдали».

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