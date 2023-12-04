Томичи попробуют монгольский чай и увидят дефиле на Дне Монголии в ТПУ

Завтра, 5 декабря, в Международном культурном центре Томского политеха состоится празднование Дня Монголии. В его рамках гостей ждут концерт и мини-выставка с национальными сувенирами и угощениями, сообщает пресс-служба ТПУ.

В подготовке мероприятия принимали участие около 50 студентов вузов Томска, приехавшие из Монголии. Гостей праздника ожидают национальные и современные танцы, песни и стихотворения на монгольском и русском языках, игра на гитаре.

Кроме того, в рамках мероприятия пройдет дефиле национальной монгольской одежды. А после концерта в холле МКЦ можно будет посетить мини-выставку с монгольскими сувенирами, сделать фото в национальной одежде и попробовать угощения, среди которых монгольский чай.

— Томский политех уже более 15 лет занимается обучением монгольских студентов. Ежегодно к нам приезжают выпускники монгольских школ как по квоте Правительства Российской Федерации, так и на платной основе. В этом году мы встретили 47 новых обучающихся из Монголии. Такая значительная цифра говорит об их интересе к обучению в ТПУ, — отметила заведующая отделением русского языка Томского политеха Евгения Шерина.

По ее словам, студентов из Монголии привлекают востребованные образовательные программы вуза, так как по окончании обучения ребята смогут найти хорошую работу у себя в стране. Так, в этом году они выбрали направления «нефтегазовое дело», «автоматизация технологических процессов и производств», «электроэнергетика и электротехника», «экономика».

— Уже более 5-ти лет в Улан-Баторе на базе общеобразовательной школы № 105 работает подготовительный класс ТПУ. В выпускном классе ребята готовятся к обучению в инженерном вузе и изучают русский язык. При этом многие монголы очень хорошо владеют русским языком, до сих пор их родители, дедушки и бабушки помнят русский язык и передают любовь к нему современному поколению, — отметила Евгения Шерина, добавив, что ребята из Монголии очень активные и творческие, обычно у них много друзей из разных стран.

Мероприятия, посвященные Дню Монголии, пройдут в Международном культурном центре ТПУ (ул. Усова, 13в). Начало в 18.00, вход свободный.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».