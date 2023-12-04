Как за два дня пообщаться с тысячью студентами? В Томске прошел слет студенческих отрядов и карьерный форум «Труд крут»

4 декабря 2023 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

В Томске прошел слет студенческих отрядов и карьерный форум «Труд крут», приуроченный к 60-летию движения студотрядов. При поддержке «Газпромнефть-Востока» была организована площадка нефтегазового кластера, куда вошли 6 предприятий, занимающихся добычей и транспортировкой нефти и газа в Западной Сибири. Студентов интересовали вопросы безопасности производства, применения инструментов цифровизации, актуальные вакансии. От «Газпромнефть-Востока» на вопросы студентов отвечали представители центра управления добычей, блока цифровой трансформации, HR направлений. Всего форум посетило более 3000 молодых людей из шести томских вузов.

На карьерном форуме «Труд крут» ведущие предприятия нефтегазовой, химической, пищевой отраслей, а также сферы информационных технологий и обрабатывающей промышленности Томской области представили образцы своей продукции, подготовили презентационный материал. В результате студенты могли ориентироваться на региональном рынке труда и оценить востребованность в ключевых для области направлениях деятельности.

«Газпромнефть-Восток» представлял нефтегазовую отрасль и вместе с компаниями-партнерами провел квиз для молодёжи об интересных фактах и достижениях томских недропользователей. Победителям викторины вручили памятные призы, а самое главное, молодые люди получили возможность напрямую пообещаться с потенциальным работодателем и узнать о требованиях при прохождении практики или трудоустройстве. Мероприятие посетил губернатор Томской области Владимир Мазур, в частности, он принял участие в панельной дискуссии «Инвестиционные проекты России, Томской области и ПАО «Газпром».

— Форум направлен на развитие кадрового потенциала региона и этим объясняется серьезное внимание первых лиц области к этому мероприятию. На мой взгляд, это эффективная площадка для молодежи: представлен весь спектр градообразующих компаний, амбоссадоры рассказывают о преимуществах для молодых специалистов в том или ином производственном секторе. Делается акцент на перспективы развития предприятий и личный карьерный рост. Если студент реально заинтересован в своем будущем, то форум — это самое место, где можно получить максимум информации, задать любые вопросы, в том числе первым лицам, и сделать выбор профессии и места будущей работы! — рассказывает заместитель генерального директора по организационным вопросам «Газпромнефть-Востока» Наталья Мельникова.

— На форуме представлены достаточно крупные компании региона, которые являются участниками технологического развития России. Я решил, будет интересно пообщаться с такими работодателями, потому что в магистратуре уже нужно начинать искать надежную работу. Мой выбор — площадки нефтегазового комплекса и химической промышленности, так как будущая специальность связана с химическими технологиями переработки нефти и газа. Для меня важно, чтобы корпоративные ценности компании совпадали с моими личными жизненными установками. К примеру, каждый сотрудник большой команды играет значимую роль, и его работа влияет на конечный результат компании. Я хочу развиваться и справляться с технологическими вызовами, стоящими сегодня перед страной, — отметил студент магистратуры Томского политехнического университета Илья Самсонов.

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