В томском Ботсаду зацвел пачули — любимое растение парфюмеров

1 декабря 2023 / Томский Обзор / Фото: из архива СибБС ТГУ

В тропической оранжерее Сибирского ботанического сада Томского госуниверситета зацвел пачули. Его эфирное масло используется уже несколько столетий и широко востребовано у парфюмеров во всем мире, сообщает пресс-служба вуза.

— Цветы этого растения мелкие, беловато-сиреневые и невзрачные, но ценится это растение не своими цветами, а изысканным ароматом листьев, поскольку обладает глубоким и теплым землисто-древесным ароматом со сладковатыми нотками, — рассказывает научный сотрудник лаборатории тропических и субтропических растений СибБС ТГУ Светлана Романова. — Именно глубина делает аромат пачули очень стойким, поэтому он отлично сочетается с другими ароматами, подчеркивая их в составе духов многих брендов, например, Lady Million от Paco Rabanne, Euphoria от Calvin Klein, L’Interdit от Givenchy и других.

Масло пачули обладает бактерицидными и успокаивающими свойствами и часто используется в качестве добавки в различные виды благовоний и ароматические свечи, а в странах Азии считается мощным афродизиаком.

Помимо пачули, в тропической оранжерее Ботсада ТГУ расцвели пеларгония головчатая, пеларгония жесткая и пеларгония зональная, чья родина — Южная Африка. Листья этих растений имеют ярко выраженный лимонный аромат. Из них получают эфирное масло, которое успокаивает нервную систему, обладает противовоспалительными свойствами и одновременно является анальгетиком и спазмолитиком.

Рядом с пеларгонией можно ощутить аромат разных экзотических сортов мяты. Также в тропической оранжерее, возле могучего дерева фикуса каучуконосного, зацвела полянка лудизии разноцветной — эта орхидея родом из Юго-Восточной Азии с красивыми, почти черными бархатными листьями и небольшими цветками, испускающими яркий свежий аромат.

В теплой субтропической оранжерее цветет калина лавролистная родом из Средиземноморья — ее цветы источают сильный медовый запах.

Насладиться необычными ароматами растений в Ботсаду ТГУ можно до середины декабря на самостоятельных экскурсиях в оранжереях, которые проводятся без предварительной записи по субботам и воскресеньям с 10:00 до 17:00, либо по четвергам на экскурсии в составе организованной группы (только по предварительной записи).

Стоимость билетов: взрослый — 300 руб.; льготный — 200 руб.

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Фото из архива СибБС ТГУ

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