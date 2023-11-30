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В Томске откроется лаборатория по работе с место-специфичной фотографией

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В Томском мемориальном музее «Следственная тюрьма НКВД открывается лаборатория, посвященная работе с место-специфичной фотографией. Её участники под руководством фотографа и исследователя Лолиты Моисцрапишвили создадут серию работ, которая будет представлена в итоговой экспозиции.

Как уточняют организаторы, первый из двух этапов лаборатории стартует в субботу, 2 декабря, с лекции. На ней Лолита Моисцрапишвили расскажет томичам о терминологии и особенностях работы с местом. Также для участников будет проведена небольшая экскурсия по зданию музея, после чего куратор поставит задачи для съемки и покажет возможные концепции для их последующей реализации.

Затем, в воскресенье, 3 декабря, в рамках лаборатории состоится практикум. Её участники смогут отснять нужный материал, распечатать и расположить фотографии в музее, тем самым создав новый контекст для прочтения пространства.

«К участию в проекте приглашаются все желающие. Мы также рекомендуем взять с собой свой фотоаппарат или телефон с хорошей камерой. Если у вас их нет, можно будет воспользоваться техникой куратора», — уточняют организаторы.

Лекция и практикум стартуют в 15.00 в здании музея по пр. Ленина, 44.

Для участия необходимо записаться, отправив сообщение сюда.

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