Томские актеры прочтут мистические и волшебные рассказы Гофмана

29 ноября 2023 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В томской рюмочной «Спиритс» 14 декабря пройдет тематическая читка «Мир мистики Гофмана». Перед зрителями выступят заслуженный артист РФ Евгений Казаков, актеры Томского областного театра драмы Екатерина Мельдер и Данила Дейкун, сообщает организатор мероприятия Мария Симонова.

«В рассказах Эрнста Гофмана, легендарного немецкого писателя эпохи романтизма, странные события сочетаются со сказочными, а мистика соседствует с иронией. Его герои верят в привидения, умеют видеть мир не таким, как он есть и знают силу поэзии», — говорится в сообщении.

Томские актеры прочитают новеллу «Королевская невеста» и другие рассказы автора.

Читка пройдет по адресу ул. Р. Люксембург, 5/1. Стоимость билетов: 600 — 700 рублей, забронировать их можно по WhatsApp +7-905-991-0583 или в личных сообщениях группы мероприятия во ВКонтакте.

Начало в 19:00.

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