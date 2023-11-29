18+
18+
РЕКЛАМА

Томские актеры прочтут мистические и волшебные рассказы Гофмана

Культура в Томске, Томские новости, спектакль постановка актеры куда сходить места культурная жизнь досуг в Томске Томские актеры прочтут мистические и волшебные рассказы Гофмана

В томской рюмочной «Спиритс» 14 декабря пройдет тематическая читка «Мир мистики Гофмана». Перед зрителями выступят заслуженный артист РФ Евгений Казаков, актеры Томского областного театра драмы Екатерина Мельдер и Данила Дейкун, сообщает организатор мероприятия Мария Симонова.

«В рассказах Эрнста Гофмана, легендарного немецкого писателя эпохи романтизма, странные события сочетаются со сказочными, а мистика соседствует с иронией. Его герои верят в привидения, умеют видеть мир не таким, как он есть и знают силу поэзии», — говорится в сообщении.

Томские актеры прочитают новеллу «Королевская невеста» и другие рассказы автора.

Читка пройдет по адресу ул. Р. Люксембург, 5/1. Стоимость билетов: 600 — 700 рублей, забронировать их можно по WhatsApp +7-905-991-0583 или в личных сообщениях группы мероприятия во ВКонтакте.

Начало в 19:00.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томские ученые создали систему матмоделирования для получения высокоэнтропийных сплавов

10 ноября 2023
Томские новости

Томичи услышат лучшее джазовое исполнение песен из репертуара Мэрилин Монро на концерте в Underground

27 ноября 2023
Томские новости

В Томске пройдет первый в Сибири Архитектурный хакатон

7 ноября 2023
Томские новости

Томское ТТУ объявит новую закупку на трамваи до конца недели

1 ноября 2023
Томские новости

Умер известный томский гидрогеолог Александр Назаров

27 ноября 2023
Томские новости

«Томскнефть» ВНК приглашает на работу слесарей и сварщиков

27 ноября 2023
Томские новости

Ночью в Томске сузят проезд на Мокрушинском переезде

8 ноября 2023
Томские новости

Томский музей запустил театральную лабораторию о юморе в ГУЛАГе

8 ноября 2023
Томские новости

Театральный сквер в Томске обретет узаконенное название и лишится Музы

22 ноября 2023