Бывший вице-мэр Томска Черноус стал главой Томского района

29 ноября 2023 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Депутаты думы Томского района Томской области на внеочередном собрании в среду выбрали новым главой района Вячеслава Черноуса, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на аппарат районной думы.

«Главой района избран Вячеслав Михайлович Черноус», — сказал собеседник агентства.

На кресло главы района также претендовали директор муниципального предприятия ЖКХ Александр Вульф, который ранее участвовал в конкурсе на пост мэра Томска; глава Заречного сельского поселения Егор Пшеленский и депутат Законодательной думы Томской области Павел Юденко.

Как сообщалось, в августе 2023 года бывшего главу Томского района Александра Терещенко осудили на 4 года колонии по делу о даче взятки. Он также является обвиняемым по уголовному делу о подстрекательстве к злоупотреблению полномочиями при строительстве школы в селе Корнилово.

Черноус родился в 1967 году в украинском в селе Молодецкое, в 1989 году окончил Тихоокеанское высшее военно-морское училище им. Адмирала Макарова. С марта по ноябрь 2005 года был командиром атомного подводного крейсера «Томск» Тихоокеанского флота.

В разные годы Черноус занимал должности главы Советского района Томска, начальника департамента по недвижимости, департамента ЖКХ администрации Томска, директора муниципальных предприятий «Спецавтохозяйство» и «Томскстройзаказчик», главы Ленинского района Томска, вице-мэра по дорожной деятельности и благоустройству.

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