Первый случай гонконгского гриппа выявлен в Томске

28 ноября 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Специалисты выявили в Томске первый случай гонконгского гриппа, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные регионального управления Роспотребнадзора.

«Гонконгский грипп дошел до Томска! По данным мониторинга, проводимого Центром гигиены и эпидемиологии в Томской области, в регионе зарегистрирован первый случай гриппа H3N2», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в регионе превышен эпидпорог по заболеваемости острыми респираторными инфекциями, за прошедшую неделю зарегистрировано 11 тыс. 207 случаев — рост по сравнению с предыдущей неделей составляет 21,6%.

За прошедшую неделю на карантин закрыты полностью два детских сада (Молчановский и Каргсокский районы), частично закрыты 59 классов в 18 школах, 12 групп в 10 детсадах.

Первые случаи заражения гриппом H3N2 были зафиксированы в Гонконге в середине 1968 года.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».