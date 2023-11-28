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Первый случай гонконгского гриппа выявлен в Томске

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Специалисты выявили в Томске первый случай гонконгского гриппа, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные регионального управления Роспотребнадзора.

«Гонконгский грипп дошел до Томска! По данным мониторинга, проводимого Центром гигиены и эпидемиологии в Томской области, в регионе зарегистрирован первый случай гриппа H3N2», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в регионе превышен эпидпорог по заболеваемости острыми респираторными инфекциями, за прошедшую неделю зарегистрировано 11 тыс. 207 случаев — рост по сравнению с предыдущей неделей составляет 21,6%.

За прошедшую неделю на карантин закрыты полностью два детских сада (Молчановский и Каргсокский районы), частично закрыты 59 классов в 18 школах, 12 групп в 10 детсадах.

Первые случаи заражения гриппом H3N2 были зафиксированы в Гонконге в середине 1968 года.

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