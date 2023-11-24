18+
18+
РЕКЛАМА

Томичей приглашают на бесплатный показ «Кибердеревни» и встречу с её создателями

Культура в Томске, Томские новости, встреча кибердеревня интересные новости Томска куда сходить Томичей приглашают на бесплатный показ «Кибердеревни» и встречу с её создателями

В четверг, 30 ноября, в Томске состоится бесплатный показ нашумевшего сериала «Кибердеревня». Сразу после просмотра томичи смогут в живую пообщаться с создателем, режиссером проекта Сергеем Васильевым и исполнителем главной роли, известным актером дубляжа и журналистом с Сергеем Чихачевым.

Как уточняют организаторы из «CAST. Сибирская кинофабрика», сериал «Кибердеревня» основан на вирусных видеороликах русскоязычного YouTube канала Birchpunk, созданного Сергеем Васильевым в 2020 году. В отличие от YouTube-роликов Birchpunk, в сериале «Кибердеревня» разрозненные персонажи обзавелись сюжетной линией и общей историей. Стиль киберпанка в сериале обусловлен роботами, кибер-доярками и фрактальными огурцами на грядках. Сельские образы отсылаются к фильмам «Любовь и голуби» и «Калина красная», а футуристические образы взяты из фильмов «Чужой», «Бегущий по лезвию», «Кин-дза-дза!» и других.

Мероприятие пройдет в концертном зале Дворца творчества детей и молодежи по адресу ул. Вершинина, 17. Начало в 18:00. Показ и встреча организована

Вход бесплатный, по предварительной регистрации.

Количество мест в зале ограничено. Возрастное ограничение 12+

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В Томске мужчина застрял в маникюрных ножницах

7 ноября 2023
Томские новости

Две школы и детсад закрыты в Томской области на карантин из-за респираторных инфекций — Роспотребнадзор

1 ноября 2023
Томские новости

Томск намерен закупить 5 трамваев УКВЗ на 0,5 млрд рублей

7 ноября 2023
Томские новости

Суд сократил штраф НПФ «Микран» в пользу Минпромторга РФ в 86 раз, до 3 млн руб.

30 октября 2023
Город

«Следственная тюрьма НКВД» после обновления: 40 000 посетителей, помощь в поисках репрессированных и волонтерская работа

14 ноября 2023
Томские новости

Завтра томичей ждет мокрый снег и гололед

18 ноября 2023
Томские новости

Томичей приглашают послушать профессорские байки и песни

15 ноября 2023
Томские новости

На первой томской этно-барахолке научат делать хантыйские обереги

9 ноября 2023
Томские новости

В Томске комиссия не признала дом на Войкова, 22 аварийным — в планах ремонт здания

8 ноября 2023