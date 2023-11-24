Томичей приглашают на бесплатный показ «Кибердеревни» и встречу с её создателями

Томский Обзор / Фото: 24 ноября 2023 // Фото: www.youtube.com/@birchpunk

В четверг, 30 ноября, в Томске состоится бесплатный показ нашумевшего сериала «Кибердеревня». Сразу после просмотра томичи смогут в живую пообщаться с создателем, режиссером проекта Сергеем Васильевым и исполнителем главной роли, известным актером дубляжа и журналистом с Сергеем Чихачевым.

Как уточняют организаторы из «CAST. Сибирская кинофабрика», сериал «Кибердеревня» основан на вирусных видеороликах русскоязычного YouTube канала Birchpunk, созданного Сергеем Васильевым в 2020 году. В отличие от YouTube-роликов Birchpunk, в сериале «Кибердеревня» разрозненные персонажи обзавелись сюжетной линией и общей историей. Стиль киберпанка в сериале обусловлен роботами, кибер-доярками и фрактальными огурцами на грядках. Сельские образы отсылаются к фильмам «Любовь и голуби» и «Калина красная», а футуристические образы взяты из фильмов «Чужой», «Бегущий по лезвию», «Кин-дза-дза!» и других.

Мероприятие пройдет в концертном зале Дворца творчества детей и молодежи по адресу ул. Вершинина, 17. Начало в 18:00. Показ и встреча организована

Вход бесплатный, по предварительной регистрации.

Количество мест в зале ограничено. Возрастное ограничение 12+

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