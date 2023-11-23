Томичей приглашают на благотворительный вечер с песнями под гитару и теплыми историями

23 ноября 2023 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В субботу, 2 декабря, в Томске пройдет благотворительный музыкальный вечер, организованный ассоциацией детей с аутизмом «Аура». Его гостей ждут песни под гитару, теплые и забавные истории.

«Это будет очень камерный ностальгический музыкальный вечер, где можно будет вспомнить былые события и людей, которые прославили Томск или просто сделали его добрее и уютнее», — сообщают организаторы.

Ведущие — музыкант, ди-джей «Русского радио» в Томске Александр Решетников и в прошлом ведущая новостей на радио Ольга Богданова. На подхвате у них актер, продюсер Вячеслав Гуливицкий, ведущий ТВ2, один из основателей Бессмертного полка Сергей Лапенков, радиолегенда Томска Ирина Крендель и другие.

Гости смогут поучаствовать в розыгрыше от партнера мероприятия — Томской государственной филармонии — и получить пригласительные на концерты.

Вечер стартует в 17.00 в караоке-баре «Канарейка» по адресу ул. Гагарина, 2. Стоимость билетов — 1000 рублей. Дополнительные благотворительные взносы поощряются. Все вырученные средства будут направлены на помощь в ремонте помещения для Ассоциации родителей детей с аутизмом «Аура».

Количество мест ограничено, бронь по телефону 526-111.

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