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Московская компания разработает концепцию подсветки сотни томских домов

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Концепцию архитектурно-художественной подсветки фасадов зданий Томска, представляющих архитектурную ценность, разработает московская компания «Вершина». Соответствующий контракт заключила администрация города.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, подсветка будет разработана для зданий, расположенных на видовых точках пр. Ленина — на участке от ул. Нахимова до пер. 1905 года. Концепция включает в себя визуализации около 100 объектов, техническое задание для дальнейшего проектирования, а также предложение по расстановке оборудования и его технических характеристиках.

«На главном проспекте города есть муниципальные, областные и частные объекты. Данные о необходимой подсветке будут „погружены“ в паспорта фасадов, что поможет собственникам придать окончательный облик зданию. Ведь архитектурная подсветка призвана подчеркнуть выразительность и объем здания, стилевые и художественные особенности. Что, несомненно, будет привлекать туристов и улучшит благоустройство города», — цитирует пресс-служба начальника департамента архитектуры и градостроительства Сергея Чикова.

Предполагается, что работы в рамках контракта будут выполнены до конца года.

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