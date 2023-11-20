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В Томске впервые выступит директор музея Набокова Андрей Аствацатуров

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В субботу, 25 ноября, впервые в Томске выступит писатель, филолог и директор музея В. В. Набокова (Санкт-Петербург) Андрей Аствацатуров. Встреча с гостем пройдет в Доме искусств в рамках литературной студии «Про текст» и будет посвящена «Советам молодому литератору», сообщают организаторы.

Участники узнают о стратегиях литературного творчества, принципах и задачах автора, о роли литературной традиции в жизни писателя. Андрей ответит на все интересующие вопросы и развеет мифы вокруг самой идеи творчества.

На встречу приглашаются начинающие писатели, студенты гуманитарных факультетов и неравнодушных к литературе и творчеству томичи.

Начало в 18.00 по адресу: ул. Шишкова, 10. Вход свободный по предварительной регистрации.

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