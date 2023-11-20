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В Томской области разделят департамент по молодежной политике, физкультуре и спорту

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Департамент по молодежной политике, физкультуре и спорту Томской области разделят на два самостоятельных. Соответствующее решение принял губернатор региона Владимир Мазур, о чем сообщил в своем телеграм-канале.

Так, департаментом спорта продолжит руководить Максим Максимов. На должность начальника департамента по молодёжной политике приглашен Александр Лисицын, который возглавляет такое же направление в мэрии Томска.

При этом «и молодёжка, и спорт остаются в ведении Наталии Киселёвой», заместителя губернатора.

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