В Томской области разделят департамент по молодежной политике, физкультуре и спорту

20 ноября 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Департамент по молодежной политике, физкультуре и спорту Томской области разделят на два самостоятельных. Соответствующее решение принял губернатор региона Владимир Мазур, о чем сообщил в своем телеграм-канале.

Так, департаментом спорта продолжит руководить Максим Максимов. На должность начальника департамента по молодёжной политике приглашен Александр Лисицын, который возглавляет такое же направление в мэрии Томска.



При этом «и молодёжка, и спорт остаются в ведении Наталии Киселёвой», заместителя губернатора.

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