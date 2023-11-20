Жители части домов по ул. Мюнниха в Томске останутся без воды в четверг

20 ноября 2023 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

В четверг, 23 ноября, жителей ряда домов по ул. Ф. Мюнниха в Томске ожидает отключение воды, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

На время проведения ремонтных работ на водопроводных сетях, с 9.30 четверга до 4.00 пятницы, 24 ноября, без воды останутся дома, расположенные по адресам:

Ференца Мюнниха ул, 5

Ференца Мюнниха ул, 8

Ференца Мюнниха ул, 8/2

Ференца Мюнниха ул, 8а

Ференца Мюнниха ул, 10

Ференца Мюнниха ул, 12

Ференца Мюнниха ул, 12/1

Ференца Мюнниха ул, 14

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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