Жители части домов по ул. Мюнниха в Томске останутся без воды в четверг
20 ноября 2023 / Томский Обзор / Фото: из архива издания
В четверг, 23 ноября, жителей ряда домов по ул. Ф. Мюнниха в Томске ожидает отключение воды, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».
На время проведения ремонтных работ на водопроводных сетях, с 9.30 четверга до 4.00 пятницы, 24 ноября, без воды останутся дома, расположенные по адресам:
- Ференца Мюнниха ул, 5
- Ференца Мюнниха ул, 8
- Ференца Мюнниха ул, 8/2
- Ференца Мюнниха ул, 8а
- Ференца Мюнниха ул, 10
- Ференца Мюнниха ул, 12
- Ференца Мюнниха ул, 12/1
- Ференца Мюнниха ул, 14
ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.
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