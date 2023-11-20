18+
18+
РЕКЛАМА

Жители части домов по ул. Мюнниха в Томске останутся без воды в четверг

ЖКХ, Томские новости, отключение график отключения когда дадут воду интересные новости Томска Жители части домов по ул. Мюнниха в Томске останутся без воды в четверг

В четверг, 23 ноября, жителей ряда домов по ул. Ф. Мюнниха в Томске ожидает отключение воды, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

На время проведения ремонтных работ на водопроводных сетях, с 9.30 четверга до 4.00 пятницы, 24 ноября, без воды останутся дома, расположенные по адресам:

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томичей приглашают на черно-белую выставку

1 ноября 2023
Томские новости

Хмуриться не надо: в ноябре Wink.ru поможет сохранить бодрость и хорошее настроение

2 ноября 2023
Томские новости

Ночью в Томске сузят проезд на Мокрушинском переезде

8 ноября 2023
Томские новости

Томичи смогут собрать метеостанцию и «заглянуть» внутрь материалов на фестивале «НАУКА 0+» в ТПУ

24 октября 2023
Томские новости

В томском Ботсаду зацвела «орхидея-бык»

17 ноября 2023
Томские новости

Дополнительный поезд Томск — Новосибирск будет запущен 6 ноября

31 октября 2023
Томские новости

Томское ТТУ объявит новую закупку на трамваи до конца недели

1 ноября 2023
Томские новости

Завтра томичей ждут дождь и гололед

22 октября 2023
Томские новости

Томским детям-сиротам расскажут о том, как получить и сохранить жилье

20 ноября 2023